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06 Şubat 2020, Perşembe
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Roberson Cimbom’da

Roberson Cimbom’da

, 'li oyun kurucu 'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, 'li oyun kurucu 'u kadrosuna dahil etti. 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, uzun mesafeli şutlardaki başarısıyla keskin bir şutör olarak dikkat çekiyor. Bu sezon başında takımı South East Melbourne Phoenix'e transfer Roberson, 20.7 sayı, 5.4 asist, 2.1 ribaund ile mücadele etti.

  1. 6.2.2020
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