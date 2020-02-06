Roberson Cimbom’da

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna dahil etti. 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, uzun mesafeli şutlardaki başarısıyla keskin bir şutör olarak dikkat çekiyor. Bu sezon başında Avustralya takımı South East Melbourne Phoenix'e transfer Roberson, 20.7 sayı, 5.4 asist, 2.1 ribaund ile mücadele etti.