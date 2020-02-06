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06 Şubat 2020, Perşembe
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Başsağlığı mesajı

Başsağlığı mesajı

'da peş peşe meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

, 'da peş peşe meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; çığ altındaki vatandaşlarımızın sağ sağlim kurtarılmalarını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.

  1. 6.2.2020
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