Başsağlığı mesajı

Galatasaray, Van'da peş peşe meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; çığ altındaki vatandaşlarımızın sağ sağlim kurtarılmalarını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.