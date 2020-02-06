G.Saray'a soğuk duş - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri G.Saray'a soğuk duş

G.Saray'a soğuk duş

G.Saray'a soğuk duş

Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olamadı. Falcao arandı. Alanya, Bakasetas+Fernandes’in harika golleriyle tur için büyük avantaj yakaladı.

, çeyrek final ilk maçında Aytemiz 'a deplasmanda 2-0 yenilerek turu tehlikeye soktu. Sakatlıkları bulunan ve Marcelo Saracchi'den yoksun olan Cimbom organize olmakta zorlandı. 18. dakikada Jimmy Durmaz'ın şutu yan direkten döndü. 20'de 'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Bakasetas gelişine vurdu. Doksana giden meşin yuvarlak, kaleci Okan'ı çaresiz bıraktı: 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.

RÖVANŞ HAFTAYA ÇARŞAMBA

, ikinci yarıya Martin Linnes-Mariano değişikliği ile başlarken, Erol Bulut da Junior Fernandes'i oyuna aldı. Fernandes 55'te Mariano'nun hemen önünde röveşata ile jeneriklik bir gol atarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın skoru değiştirme çabaları sonuç getirmezken, mücadele 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü 'da oynanacak. Turu geçen takım yarı finalde Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray'a soğuk duş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN