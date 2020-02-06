G.Saray'a soğuk duş
Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olamadı. Falcao arandı. Alanya, Bakasetas+Fernandes’in harika golleriyle tur için büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek turu tehlikeye soktu. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den yoksun olan Cimbom organize olmakta zorlandı. 18. dakikada Jimmy Durmaz'ın şutu yan direkten döndü. 20'de Belhanda'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Bakasetas gelişine vurdu. Doksana giden meşin yuvarlak, kaleci Okan'ı çaresiz bıraktı: 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.
RÖVANŞ HAFTAYA ÇARŞAMBA
Fatih Terim, ikinci yarıya Martin Linnes-Mariano değişikliği ile başlarken, Erol Bulut da Junior Fernandes'i oyuna aldı. Fernandes 55'te Mariano'nun hemen önünde röveşata ile jeneriklik bir gol atarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın skoru değiştirme çabaları sonuç getirmezken, mücadele 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen takım yarı finalde Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
- 6.2.2020
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