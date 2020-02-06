Van’a saygı duruşu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Van’a saygı duruşu

’a saygı duruşu

Van’a saygı duruşu

İki takımın da taraftarları maça gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doluydu. Maçtan önce 'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İki takımın da taraftarları maça gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doluydu. Maçtan önce 'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 'un Norveçli taraftarları, Galatasaraylı Martin Linnes'e çiçek verdi.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Van’a saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN