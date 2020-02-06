Van’a saygı duruşu
İki takımın da taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doluydu. Maçtan önce Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
İki takımın da taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doluydu. Maçtan önce Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Alanyaspor'un Norveçli taraftarları, Galatasaraylı Martin Linnes'e çiçek verdi.
- 6.2.2020
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