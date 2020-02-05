Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a...
Sezon başından Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Galatasaray'a transferi gerçekleşen Alexander Sörloth, kısa süre içerisinde hem bordo-mavililerin, hem de Türk futbolseverlerin keyifle izlediği bir isim halinde gelmişti. Norveçli yıldız attığı gollerle Trabzonspor'u zirve yarışının tepelerinde tutarken, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmesine yardımcı olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sörloth ve Galatasaray arasındaki gerçek ortaya çıktı. Meğer sarı kırmızılılar, Alexander Sörloth'u 2 yıl önce elinden kaçırmış! İşte detaylar...
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiranan Alexander Sörloth, bordo mavililerde attığı gollerle adeta resital yapıyor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanılan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında ağları sarsan Norveç'li golcü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bordo mavililerin BB Erzurumspor'u ağırladığı mücadelede de golünü atmıştı.
Öte yandan Sörloth için şaşırtan bir Galatasaray gerçeği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Alexander Sörltoh'un, 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.
??GOL! Trabzonspor 1 - 0 BB Erzurumspor— Fotomaç (@fotomac) February 4, 2020
??16' Sörloth#ZiraatTürkiyeKupası pic.twitter.com/TTjhqPqawd
BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.
'Kuzeyin Kralı' Alexander Sörloth! ???? ????Süper Lig | 19 Maç - 16 ??Gol ??Ziraat Türkiye Kupası | 4 Maç - 3 ??Gol
Fotomaç (@fotomac)'in paylaştığı bir gönderi (4 Şub, 2020, 11:35öö PST)
TRABZONSPOR'DA HAYAT BULDU
Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 müsabakada 21 gol kaydederken 5 asiste imza attı ve 2509 dakika sahada kaldı.
Sörloth lig, kupa fark etmeden gollerine devam ediyor.— Fotomaç (@fotomac) February 4, 2020
Trabzonspor'un tiki taka golü. ?? pic.twitter.com/v3TJjhXY5W
- 05.02.2020
- Güncelleme: 05.02.2020 10:10
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