Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a...

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiranan Alexander Sörloth, bordo mavililerde attığı gollerle adeta resital yapıyor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanılan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında ağları sarsan Norveç'li golcü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bordo mavililerin BB Erzurumspor'u ağırladığı mücadelede de golünü atmıştı.

Öte yandan Sörloth için şaşırtan bir Galatasaray gerçeği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Alexander Sörltoh'un, 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA HAYAT BULDU

Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 müsabakada 21 gol kaydederken 5 asiste imza attı ve 2509 dakika sahada kaldı.