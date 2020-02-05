Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a... | Son dakika Trabzonspor haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a...

Günün bombası! Sörloth'a...

Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a...

Sezon başından Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 'a transferi gerçekleşen , kısa süre içerisinde hem bordo-mavililerin, hem de Türk futbolseverlerin keyifle izlediği bir isim halinde gelmişti. Norveçli yıldız attığı gollerle Trabzonspor'u zirve yarışının tepelerinde tutarken, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmesine yardımcı olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sörloth ve Galatasaray arasındaki gerçek ortaya çıktı. Meğer sarı kırmızılılar, Alexander Sörloth'u 2 yıl önce elinden kaçırmış! İşte detaylar...

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiranan , bordo mavililerde attığı gollerle adeta resital yapıyor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanılan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında ağları sarsan Norveç'li golcü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bordo mavililerin BB Erzurumspor'u ağırladığı mücadelede de golünü atmıştı.

Öte yandan Sörloth için şaşırtan bir gerçeği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Alexander Sörltoh'un, 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA HAYAT BULDU

Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 müsabakada 21 gol kaydederken 5 asiste imza attı ve 2509 dakika sahada kaldı.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 10:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Günün bombası! Galatasaray Sörloth'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN