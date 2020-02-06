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06 Şubat 2020, Perşembe
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Seçenekler tükeniyor

Seçenekler tükeniyor

Boşta kalan için ve körfez ülkeleri kaldı.

'a FIFPro'nun da desteğiyle ve 'ya dava açan G.Saray yönetimi bir süredir Senegal'de bulunan Mbaye 'yi 'a çağırdı. Diagne, İtalyan menajeri ve Fransız avukatıyla beraber İstanbul'a gelirken, kulübün hukuk ve finanstan sorumlu yöneticileriyle konuyu enine boyuna tartıştı.

Başarılı futbolcu sezon başında 3'ü Avrupa 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 maçta G.Saray forması giydiği için Avrupa'da transferin devam ettiği liglerde forma giyemiyor. Senegalli oyuncunun önünde sadece yeni başlayacak ya da Körfez ülkelerinin liglerine gitmekten başka seçenek kalmadı.

  1. 6.2.2020
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