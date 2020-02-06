Seçenekler tükeniyor
Boşta kalan Diagne için Güney Amerika ve körfez ülkeleri kaldı.
Club Brugge'a FIFPro'nun da desteğiyle UEFA ve FIFA'ya dava açan G.Saray yönetimi bir süredir Senegal'de bulunan Mbaye Diagne'yi İstanbul'a çağırdı. Diagne, İtalyan menajeri ve Fransız avukatıyla beraber İstanbul'a gelirken, kulübün hukuk ve finanstan sorumlu yöneticileriyle konuyu enine boyuna tartıştı.
Başarılı futbolcu sezon başında 3'ü Avrupa 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 maçta G.Saray forması giydiği için Avrupa'da transferin devam ettiği liglerde forma giyemiyor. Senegalli oyuncunun önünde sadece yeni başlayacak Güney Amerika ya da Körfez ülkelerinin liglerine gitmekten başka seçenek kalmadı.
- 6.2.2020
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Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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