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06 Şubat 2020, Perşembe
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G.Saray işini biliyor

G.Saray işini biliyor

Terim döneminde kadroda büyük değişimler yapan sarı kırmızılılar 35.7 milyon euro harcadı. Ancak 60.5 milyon euro’luk oyuncu satışıyla iki katına yakın kar elde etti. Hem kupaları topladı, hem de kasasını doldurdu.

Ara dönemi sona erdi. Sezon öncesi kiralık oyuncular tercih eden bu kez genç isimleri kadrosuna kattı. Başkan ile arasında devam eden "demeç savaşı" da sona erdi. Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la beraber düzenlediği basın toplantısında "30 transfer yaptık" dedi. Terim de, maçından sonra "Alıyoruz ama satıyoruz da" diyerek konuyu kapattı. Peki son Terim döneminde G.Saray kaç oyuncu aldı; kaç oyuncu sattı?

NDIAYE'DEN REKOR ÜCRET

Fatih Terim döneminde Diagne, Luyindama, Marcao, Emre Akbaba, Nagatomo, ve Ozornwafor'u 29.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer edildi. Seri, Lemina, Onyekuru, Ndiaye, Andone, , Saracchi'ye ise toplamda 6.5 milyon euro ödenerek kiralandı. Terim'in istediği oyuncular için toplamda 35.7 milyon euro ödendi. Aynı döneminde; Ndiaye 16, Ozan Kabak 11, Rodrigues 9, 6, Cavanda 2.4, 4.5, Carole 750 bin, İsmail Çipe de 25 bin euro'ya satıldı.

SERDAR AZİZ'DEN TAZMİNAT

Kasaya 49 milyon 675 bin euro girdi. Ayrıca kiralanan oyunculardan Diagne 3.35, Maicon 1.7, Babel 1.55, Mitro 1.25, Emre Mor 0.41, Ozornwafor 0.2 ve Emre Taşdemir'in 92 bin euro'ya kiralanmasından ise 8 milyon 552 bin euro kasaya girdi. Bir de 'den gelen 2.3 milyon euro'luk tazminat eklendiğinde rakam 60 milyon 527 milyon euro'yu buldu. Alınanların iki takına yakın kar edildi. Böylece 'nın FFP kurallarına uyan Cimbom, iki sezonda 2'si şampiyonluk 4 kupayı müzesine götürdü.

Gidenler: Fernando, Gomis, Babel, Ndiaye, Cavanda, Ozan, Maicon, Carole.

Gelenler: Ömer, Andone, Saracchi, Lemina, Seri, Emre Akbaba, Onyekuru, Marcao.

  1. 6.2.2020
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