G.Saray işini biliyor

Ara transfer dönemi sona erdi. Sezon öncesi kiralık oyuncular tercih eden Galatasaray bu kez genç isimleri kadrosuna kattı. Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında devam eden "demeç savaşı" da sona erdi. Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la beraber düzenlediği basın toplantısında "30 transfer yaptık" dedi. Terim de, Konyaspor maçından sonra "Alıyoruz ama satıyoruz da" diyerek konuyu kapattı. Peki son Terim döneminde G.Saray kaç oyuncu aldı; kaç oyuncu sattı?

NDIAYE'DEN REKOR ÜCRET

Fatih Terim döneminde Diagne, Luyindama, Marcao, Emre Akbaba, Nagatomo, Ömer Bayram ve Ozornwafor'u 29.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer edildi. Seri, Lemina, Onyekuru, Ndiaye, Andone, Emre Mor, Saracchi'ye ise toplamda 6.5 milyon euro ödenerek kiralandı. Terim'in istediği oyuncular için toplamda 35.7 milyon euro ödendi. Aynı döneminde; Ndiaye 16, Ozan Kabak 11, Rodrigues 9, Gomis 6, Cavanda 2.4, Fernando 4.5, Carole 750 bin, İsmail Çipe de 25 bin euro'ya satıldı.

SERDAR AZİZ'DEN TAZMİNAT

Kasaya 49 milyon 675 bin euro girdi. Ayrıca kiralanan oyunculardan Diagne 3.35, Maicon 1.7, Babel 1.55, Mitro 1.25, Emre Mor 0.41, Ozornwafor 0.2 ve Emre Taşdemir'in 92 bin euro'ya kiralanmasından ise 8 milyon 552 bin euro kasaya girdi. Bir de Serdar Aziz'den gelen 2.3 milyon euro'luk tazminat eklendiğinde rakam 60 milyon 527 milyon euro'yu buldu. Alınanların iki takına yakın kar edildi. Böylece UEFA'nın FFP kurallarına uyan Cimbom, iki sezonda 2'si şampiyonluk 4 kupayı müzesine götürdü.

Gidenler: Fernando, Gomis, Babel, Ndiaye, Cavanda, Ozan, Maicon, Carole.

Gelenler: Ömer, Andone, Saracchi, Lemina, Seri, Emre Akbaba, Onyekuru, Marcao.