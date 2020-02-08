Süper Lig'in ikinci yarısında ilk devreye göre daha iyi performans gösteren Galatasaray, son 4 maçını kazanarak zirve yarışına tutunmuştu. Sarı-kırmızılıların bu başarısında büyük payı olan yıldız ismin bu form grafiğini sezon sonuna kadar devam ettirmesi halinde sözleşmesinin uzatılacağı ifade edildi. İşte detaylar...