Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk devreye göre daha iyi performans gösteren Galatasaray, son 4 maçını kazanarak zirve yarışına tutunmuştu. Sarı-kırmızılıların bu başarısında büyük payı olan yıldız ismin bu form grafiğini sezon sonuna kadar devam ettirmesi halinde sözleşmesinin uzatılacağı ifade edildi. İşte detaylar...
8 Şubat 2020 Cumartesi 08:26
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Galatasaray'da kiralık oyuncular dışında 4 ismin (Nagatomo, Mariano, Selçuk, Donk) sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kaptan Selçuk futbolu bırakacak, Mariano da ülkesi Brezilya'ya dönecek.
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Takımın son haftalardaki formda oyuncusu RyanDonk'un durumu ise kalan 14 haftada sergileyeceği performansına bağlı. Fatih Terim'in jokeri olan RyanDonk, sezon sonuna kadar Marcao ile birlikte savunmada görev yapacak.
Luyindama'nın yokluğunda ön liberodan stopere çekilen 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısına formda başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Donk'un performansını koruması halinde yönetim tarafından sözleşmesinin 1 yıl uzatılacağı bildirildi.
Terim de Florya'da idman dışındaki zamanlarında altyapıdaki gençlerle ilgilenen Donk'tan memnun.