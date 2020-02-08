Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk devreye göre daha iyi performans gösteren Galatasaray, son 4 maçını kazanarak zirve yarışına tutunmuştu. Sarı-kırmızılıların bu başarısında büyük payı olan yıldız ismin bu form grafiğini sezon sonuna kadar devam ettirmesi halinde sözleşmesinin uzatılacağı ifade edildi. İşte detaylar...

8 Şubat 2020 Cumartesi 08:26
Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Galatasaray'da kiralık oyuncular dışında 4 ismin (Nagatomo, Mariano, Selçuk, Donk) sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kaptan Selçuk futbolu bırakacak, Mariano da ülkesi Brezilya'ya dönecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Takımın son haftalardaki formda oyuncusu Ryan Donk'un durumu ise kalan 14 haftada sergileyeceği performansına bağlı. Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, sezon sonuna kadar Marcao ile birlikte savunmada görev yapacak.

Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Luyindama'nın yokluğunda ön liberodan stopere çekilen 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısına formda başladı.

Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre Donk'un performansını koruması halinde yönetim tarafından sözleşmesinin 1 yıl uzatılacağı bildirildi.

Galatasaraylı yıldız için flaş sözleşme uzatma kararı!

Terim de Florya'da idman dışındaki zamanlarında altyapıdaki gençlerle ilgilenen Donk'tan memnun.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN