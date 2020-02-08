Flaş iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı
Çok çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın sezon bitimine doğru seçime gideceği ve Fatih Terim'in de aday olacağı kulislerde konuşuluyor... Tecrübeli hoca bu kararını hayata geçirirse büyük gerilim yaşadığı Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak. İşte flaş iddiaya dair tüm detaylar...
8 Şubat 2020 Cumartesi 06:48
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Saha içi ve saha dışında çok çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia kulislerle konuşuluyor...
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Takvim'in haberine göre; Sarı- Kırmızılılar'da sezon sonuna kadar erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor.
HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ
Alınan bilgilere göre Fatih Terim'e yakın çevresi tarafından "İlk seçimde aday ol" teklifi geldi. Daha önce başkanlık hayalini dile getiren Terim'in teklifi kabul ettiği öğrenildi.
17 MİLYON $ SICAK PARA
Tecrübeli hocaya yakın olan ve kulüp içinde etkili bir ismin Terim'in başkan olması halinde 17 milyon dolarlık sıcak parayı kasa kolaylığı adına kullanılması için vereceği belirlendi.
SEZON SONUNDA YAPILSIN!
İmparator'u adaylığa ikna eden kişilerin, takımın şampiyonluk yarışında olumsuz etkilenmemesi adına erken seçimin mayıs sonunda yapılması için de çalıştığı ifade edildi.