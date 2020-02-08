Flaş iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

Çok çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın sezon bitimine doğru seçime gideceği ve Fatih Terim'in de aday olacağı kulislerde konuşuluyor... Tecrübeli hoca bu kararını hayata geçirirse büyük gerilim yaşadığı Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak. İşte flaş iddiaya dair tüm detaylar...