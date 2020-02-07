Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

"G.SARAY İLE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİM"

Ajax'a dönmek benim için neden çok önemli? Galatasaray ile zorlu bir sezon geçirdim. Takım da zorlu bir sezon geçiriyordu. Takımın performansı benim formumu ve öz güvenimi de etkilemeye başladı. Yaz aylarına doğru iyi bir performans sergilemek istiyordum ve Kasım ayından bu yana, Ajax'a gitmenin benim için en doğrusu olduğunu hissetmeye başladım.