Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''
Ryan Babel: Hollanda'ya sadece ben döndüm. Eşim ve 9 yaşındaki çocuğum ile 5 yaşındaki ikizlerim İstanbul'da kaldı. Her gün 'Facetime' üzerinden görüntülü konuşuyoruz. Tabii ki ailenin yanında olmaması kolay bir şey değil ama onları da yanımda getirmek en iyi çözüm olmayacaktı. Okulları var ve senenin ortasında onları almak doğru değil.
Önümüzdeki aylarda hedefim çok net, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. İnsanlar beni yanlış anlamasın, öncelik tabii ki Ajax. Kulüp ile şampiyonluk yaşamak ve Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyorum Ancak Ajax'ta iyi performans göstererek, Avrupa Şampiyonası için önemli oyunculardan biri olduğumu göstermek ve Hollanda'dan davet almak istiyorum. Tüm enerjimi buna harcamayı istiyorum. Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Olabildiğince eğlenmek ve kalan zamandan en iyisini yaşamak istiyorum.
"G.SARAY İLE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİM"
Ajax'a dönmek benim için neden çok önemli? Galatasaray ile zorlu bir sezon geçirdim. Takım da zorlu bir sezon geçiriyordu. Takımın performansı benim formumu ve öz güvenimi de etkilemeye başladı. Yaz aylarına doğru iyi bir performans sergilemek istiyordum ve Kasım ayından bu yana, Ajax'a gitmenin benim için en doğrusu olduğunu hissetmeye başladım.