Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel, ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu transferin ardından ilk kez konuşurken, eski takımı Galatasaray itirafında bulundu.
7 Şubat 2020 Cuma 18:31 Güncelleme: 07.02.2020 18:31
Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

Ryan Babel: Hollanda'ya sadece ben döndüm. Eşim ve 9 yaşındaki çocuğum ile 5 yaşındaki ikizlerim İstanbul'da kaldı. Her gün 'Facetime' üzerinden görüntülü konuşuyoruz. Tabii ki ailenin yanında olmaması kolay bir şey değil ama onları da yanımda getirmek en iyi çözüm olmayacaktı. Okulları var ve senenin ortasında onları almak doğru değil.

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Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

Daha önce de Deportivo ve Fulham dönemlerinde ailemi İstanbul'da bıraktım. Onların düzenli bir hayata ihtiyaçları var. Çocuklarım evde bile İngilizce konuşuyor. Biz Flemenkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce cevap veriyor. Birkaç aydır onlardan uzağım ama bunun bir amacı var.

Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

Futbolda fedakarlık yapmak zorundasın, ailen de bunu anlıyor. Onlar benim kariyerimle birlikte hareket etmek zorunda değil, ben de bunu istemiyorum.

Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

Önümüzdeki aylarda hedefim çok net, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. İnsanlar beni yanlış anlamasın, öncelik tabii ki Ajax. Kulüp ile şampiyonluk yaşamak ve Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyorum Ancak Ajax'ta iyi performans göstererek, Avrupa Şampiyonası için önemli oyunculardan biri olduğumu göstermek ve Hollanda'dan davet almak istiyorum. Tüm enerjimi buna harcamayı istiyorum. Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Olabildiğince eğlenmek ve kalan zamandan en iyisini yaşamak istiyorum.

Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''

"G.SARAY İLE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİM"
Ajax'a dönmek benim için neden çok önemli? Galatasaray ile zorlu bir sezon geçirdim. Takım da zorlu bir sezon geçiriyordu. Takımın performansı benim formumu ve öz güvenimi de etkilemeye başladı. Yaz aylarına doğru iyi bir performans sergilemek istiyordum ve Kasım ayından bu yana, Ajax'a gitmenin benim için en doğrusu olduğunu hissetmeye başladım.

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