Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Transfer sezonunun tamamlanmasının ardından yollarına devam eden ekiplerden Fenerbahçe harcama limitleri nedeniyle ara transfer döneminde kadrosuna yalnızca Simon Falette'i katmıştı. Sezon sonu çalışmalarına da başlayan sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...