HaberlerGaleriFenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı...
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı...
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Transfer sezonunun tamamlanmasının ardından yollarına devam eden ekiplerden Fenerbahçe harcama limitleri nedeniyle ara transfer döneminde kadrosuna yalnızca Simon Falette'i katmıştı. Sezon sonu çalışmalarına da başlayan sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
7 Şubat 2020 Cuma 12:54
Güncelleme: 07.02.2020 12:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de bu sezon tüm planlar şampiyonluk üzerine yapılıyor. Trabzonspor'a deplasmanda kaybetmesine rağmen hem teknik heyet hem de futbolcular mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'i katabilen sarı-lacivertlilerde sezon sonu için planlar devreye sokulmaya başlandı.
TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sezon sonu para edecek futbolcuları elden çıkarak. Bu futbolcuların başında Zajc ve Jailson geliyor. Hatta Fenerbahçe yönetiminin ederini bulması halinde Muriç'i de satmayı düşündükleri iddia ediliyor...
Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz transfer sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.