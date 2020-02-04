Sıra kupa maçında
Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.
Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik çalıştı.
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Fbfb Seninle çok zor
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