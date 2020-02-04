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04 Şubat 2020, Salı
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Sıra kupa maçında

Sıra kupa maçında

'u yenerek zirve takibini sürdüren 'da gözler kupadaki maçına çevrildi.

'u yenerek zirve takibini sürdüren 'da gözler kupadaki maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik çalıştı.

  1. 4.2.2020
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