Sıra kupa maçında

Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik çalıştı.