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31 Ocak 2020, Cuma
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'ta!

Emre Mor Olympiakos'ta!

'da döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu takımlarından 'a kiralandı. Bonservisi İspanya'nın takımında bulunan Emre Mor'un satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlendi.

'da ara döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan 'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyen genç futbolcu 'la sözleşme imzalamak için Atina'ya gitti.

Genç futbolcu, takımlarından Olympiakos'a satın alma opsiyonu ile kiralandı. Emre Mor sezonu Yunan ekibinde tamamlayacak.

A forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi 'dan Galatasaray'a kiralık gelmişti. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.

GALATASARAY TRANSFERİ AÇIKLADI!

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir.

doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi 'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi..

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 'de 10 maçta 365 dakika forma giyerken, gol ve asist katkısında bulunamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 107 dakika, 'nda 2 maçta 102 dakika ve 'da ise 1 maçta 18 dakika görev yapan Emre Mor, tüm kulvarlarda 17 maçta oynadı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 01:59
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