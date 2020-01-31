Emre Mor Olympiakos'ta!

Galatasaray'da ara transfer döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyen genç futbolcu Olympiakos'la sözleşme imzalamak için Atina'ya gitti.

Genç futbolcu, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a satın alma opsiyonu ile kiralandı. Emre Mor sezonu Yunan ekibinde tamamlayacak.

A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık gelmişti. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.

GALATASARAY TRANSFERİ AÇIKLADI!



Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi..

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 10 maçta 365 dakika forma giyerken, gol ve asist katkısında bulunamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 107 dakika, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 102 dakika ve Süper Kupa'da ise 1 maçta 18 dakika görev yapan Emre Mor, tüm kulvarlarda 17 maçta oynadı.