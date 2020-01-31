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31 Ocak 2020, Cuma
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İşte Nzonzi'nin yeni takımı ve 'dan açıklama!

İşte Nzonzi'nin yeni takımı ve Galatasaray'dan açıklama!

ekiplerinden 'da bırakılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Fransa'nın Rennes takımı, Nzonzi'nin transferini resmen duyurdu ve Galatasaray'dan Fransız oyuncunun sezonun geri kalan kısmındaki alacaklarıyla ilgili açıklama geldi.

Yaz transfer sezonunda İtalyan ekibi Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi, 'da beklenen performansı gösterememişti. Disiplinsiz davranışları sebebiyle kalan Fransız futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Steven Nzonzi'nin yeni takımı Rennes oldu.

Galatasaray Kulübü, 'dan ayrılan Steven Nzonzi'nin sezonun geride kalan kısmındaki alacakları hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 20:52
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