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31 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaraylı 'a kiralandı

Galatasaraylı Emre Mor Olympiakos'a kiralandı

'da döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun Yunanistan Ligi takımlarından 'a kiralandığı bildirildi.

'da ara döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan 'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu.

Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından 'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıklamıştı. Beklenen oldu... Emre Mor Olympiakos'a kiralandı. Genç oyuncu sezonu Yunan ekibinde tamamlayacak.

A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık gelmişti. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.

EMRE MOR'UN KARİYERİ

Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi.

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  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 17:38
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