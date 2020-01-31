Galatasaraylı Emre Mor Olympiakos'a kiralandı
Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Mor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a kiralandığı bildirildi.
Galatasaray'da ara transfer döneminde takımda ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu.
Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıklamıştı. Beklenen oldu... Emre Mor Olympiakos'a kiralandı. Genç oyuncu sezonu Yunan ekibinde tamamlayacak.
A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu Emre Mor, sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık gelmişti. Genç futbolcu, ligin ilk yarısındaki performansıyla geçer not alamamıştı.
EMRE MOR'UN KARİYERİ
Danimarka doğumlu olan 22 yaşındaki Emre Mor, 2016 yılında Nordsjaelland'dan Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2017'de 13 milyon Euro karşılığında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, sezon başında 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkan Emre Mor, skor üretemedi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 17:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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