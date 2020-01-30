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30 Ocak 2020, Perşembe
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Sol bekte kim oynayacak?

Sol bekte kim oynayacak?

maçında sakatlanan , bu hafta forma giyemeyecek. Bu gelişmenin ardından maçında kimin sol bekte forma giyeceği merak konusu oldu.

maçında sakatlanan , bu hafta forma giyemeyecek. Bu gelişmenin ardından maçında kimin sol bekte forma giyeceği merak konusu oldu. Nagatomo'nun gönderilmesi gündemde... İlk yarıyı takım idmanı yapmadan geçiren Martin Linnes hazır değil. Emre Taşdemir ise Kayserispor'a kiralandı. Bu hafta Cimbom'a rakip olacak. Orta sahada parlayan 'ı sol beke kaydırma ihtimali de bulunan teknik direktör 'in kararı merakla bekleniyor.
  1. 30.1.2020
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