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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Cimbom'a iki kötü haber

Cimbom'a iki kötü haber

Saracchi 1, Falcao ise en az 2 maç yok.

maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan ve 'nin durumları belli oldu. İki oyuncunun dün MR sonuçları açıklanırken sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir" denildi. İki oyuncunun tedavisine başlanırken Saracchi'nin 1, Falcao'nun ise en az 2 maçta yer almayacağı öğrenildi.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

ve maçlarını kaçıracak olan Falcao'nun Yeni ve ardından 'de oynanacak derbisine yetişmesi planlanıyor.

  1. 29.1.2020
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