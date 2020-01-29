Cimbom'a iki kötü haber

Konyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumları belli oldu. İki oyuncunun dün MR sonuçları açıklanırken sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir" denildi. İki oyuncunun tedavisine başlanırken Saracchi'nin 1, Falcao'nun ise en az 2 maçta yer almayacağı öğrenildi.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kaçıracak olan Falcao'nun Yeni Malatya ve ardından Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.