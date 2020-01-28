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28 Ocak 2020, Salı
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’e gidiyor

Rennes’e gidiyor

'da bırakılan Steven Nzonzi, Ligue 1 takımlarından ile prensip anlaşmasına vardı.

'da bırakılan Steven Nzonzi, Ligue 1 takımlarından ile prensip anlaşmasına vardı. Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen ancak ailesinin Fransa'da yaşamasından dolayı kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Nzonzi, Rennes Başkanı Olivier Letang ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli orta saha, Roma, Galatasaray ve Rennes arasında sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına imza atacak.

  1. 28.1.2020
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