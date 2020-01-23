‘İstifam Arda’dan bağımsız’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri ‘İstifam Arda’dan bağımsız’

‘İstifam Arda’dan bağımsız’

‘İstifam Arda’dan bağımsız’

Yönetimden istifa eden , görevi bırakmasının ardından çıkan spekülasyonların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Yönetimden istifa eden , görevi bırakmasının ardından çıkan spekülasyonların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Özüdoğru "Kararımın Arda ile ilgisi yok. Zaten toplantılarda böyle bir konu da gündeme gelmedi. Kimseyle kişisel sorunum yok. Yönetimdeki arkadaşlarıma bundan sonrası için başarı diliyorum" dedi.

BASKETBOL YÜZÜNDEN BIRAKTI
Özüdoğru'nun istifasının ardından ortaya atılan iddialardan biri de takımıyla ilgili... İddiaya göre sakatlıklar nedeniyle takıma transfer yapılmasını isteyen Özüdoğru, buna karşı çıkan diğer yöneticiler Ömer Cansever ve Ömer Yalçınkaya ile ters düştü.
  1. 23.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İstifam Arda’dan bağımsız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN