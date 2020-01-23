‘İstifam Arda’dan bağımsız’
Yönetimden istifa eden Özgür Savaş Özüdoğru, görevi bırakmasının ardından çıkan spekülasyonların doğruyu yansıtmadığını söyledi.
BASKETBOL YÜZÜNDEN BIRAKTI
Özüdoğru'nun istifasının ardından ortaya atılan iddialardan biri de Kadın Basketbol takımıyla ilgili... İddiaya göre sakatlıklar nedeniyle takıma transfer yapılmasını isteyen Özüdoğru, buna karşı çıkan diğer yöneticiler Ömer Cansever ve Ömer Yalçınkaya ile ters düştü.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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