G.Saray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi, Fransız basına yaptığı açıklamalarda yaşananlara isyan etti. Haksızlık yaşadığını ifade eden Fransız orta saha, kadro dışı bırakılmasındaki olayların ciddi şeyler olmadığını da söyledi. Telefoot'a röportaj veren Steven Nzonzi, "Büyük bir olasılıkla Türkiye'deki son günlerimi yaşıyorum. İşler iyi gitmediği zaman parmaklar bir oyuncuyu işaret ediyor. Ama yaşananlar ciddi şeyler değildi" ifadelerini kullandı.

STEVEN NZONZI'Yİ KİMLER İSTİYOR?

Telefoot'un haberine göre, Olimpik Lyon (Fransız), West Ham United (İngiliz), Everton (İngiliz) ve Celta Vigo (İspanyol) gibi kulüplerin Steven Nzonzi'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Adaylar arasında en ciddi takımın Olimpik Lyon olduğu ancak Lyon'un da yüksek ücreti nedeniyle transferi beklettiği bildirildi.