Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılıyor! İşte havalimanından görüntüler
Galatasaray'ın 33 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı.
Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.
Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 18:49
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Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılıyor! İşte havalimanından görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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