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09 Ocak 2020, Perşembe
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, 'dan ayrılıyor! İşte havalimanından görüntüler

Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılıyor! İşte havalimanından görüntüler

'ın 33 yaşındaki Hollandalı futbolcusu , Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için Havalimanı'na geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen , Ajax ile anlaşmaya vardı.

Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için 'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.

Hollandalı futbolcu, Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.

Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler...

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 18:49
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