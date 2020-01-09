Son dakika: Jesse Sekidika Galatasaray'da!
Süper Lig ekipleri ara transfer için operasyona devam ediyor... Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray, Henry Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. resmi imzasını attırdı... Sarı kırmızılılar, Sekidika ile 4.5 yıllık resmi anlaşma yaptı. İşte anlaşmanın detayları...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak yönetiminde çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, 3. transferini yaptı.
Buna göre Galatasaray, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika'yı resmen açıkladı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
JESSE SEKIDIKA KİMDİR?
Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbıstan 1. Lig ekiplerinden Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a transfer olan Sekidika, bu sezon kulübüyle çıktığı 16 maçta bin 440 dakika süre aldı ve 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildiği Sekidika'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro...
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 18:28
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