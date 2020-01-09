Son dakika: Jesse Sekidika Galatasaray'da! | Sekidika kimdir? Kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika nereli? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Son dakika: 'da!

Son dakika: Jesse Sekidika Galatasaray'da!

ekipleri ara için operasyona devam ediyor... Bu bağlamda çalışmalarını yürüten , ve Saracchi'nin ardından 3. resmi imzasını attırdı... Sarı kırmızılılar, Sekidika ile 4.5 yıllık resmi anlaşma yaptı. İşte anlaşmanın detayları...

'da ara dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Teknik Direktör , Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak yönetiminde çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, 3. transferini yaptı.

Buna göre , son olarak 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika'yı resmen açıkladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbıstan 1. Lig ekiplerinden Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a transfer olan Sekidika, bu sezon kulübüyle çıktığı 16 maçta bin 440 dakika süre aldı ve 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildiği Sekidika'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro...

Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 18:28
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