Arda göndermesi

Artık küllenmeye başlayan 'Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü' konusu Fatih Terim'in açıklamalarıyla yeniden alevlendi. Başkan Mustafa Cengiz, Arda'yla ilgili, "Gündemimizde yok" açıklaması yapmış ve transfer ihtimali ortadan kalkmıştı. Ancak dün idman öncesi soruları yanıtlayan Fatih Terim, Cengiz'in sözlerini doğru bulmadığını söyledi ve tartışma yeniden başladı. Arda'ya sahip çıkan tecrübeli hoca, "Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmazdım. Sadece Arda için değil başkası için de öyle olur" dedi. Arda'nın sözleşme talebi olmadığını da kaydeden Terim, "Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım" diye konuştu.



HABERLER SIZDIRILIYOR

Terim, transfer haberlerinin sızmasına da tepki gösterdi. Bu durumun Galatasaray'ın aleyhine olduğunu belirten Terim "Birçok haber yapılıyor. Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, Florya'da bulursam ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun forma numarasını benden önce bilenler var. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek, nasıl olacak bu iş" dedi.



BAŞAKŞEHİR KAMPINA KATILMADI

Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında Arda Turan polemiği yaşanırken Başakşehir'de de ilginç bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un "Yeni bir maceraya ihtiyacı var" dediği futbolcu, Başakşehir'in Antalya kampında yer almadı. Arda'nın yeni adresi herkes tarafından merakla bekleniyor.



TERİM'DEN SATIRBAŞLARI



DİAGNE: 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe göre zamanımız var.

NZONZİ: 'Özür' haberleri duyuyorum, ben özür bekleyen biri değilim. Arkadaşlarından özür dilesin.

GİDECEKLER: Bazı sevdiğimiz arkadaşlarımızla yolları ayıracağız. Galatasaray, kendine hizmet eden arkadaşları en iyi şekilde uğurlar.

10 NUMARA: Şartlar önümüze bir şey çıkarırsa, ona göre devam ederiz.

ONYEKURU: Sezon başı istemiştik ama olmamıştı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız, istediğimiz bir oyuncuydu.

SARACCHİ: Genç ve yetenekli bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü (bugün) gelecek.