Verona kancası

Bir süredir Galatasaray'la anılan Nikola Kalinic'e Verona'nın talip olduğu öne sürüldü. Verona'nın, bonservisi Atletico Madrid'de olan 32 yaşındaki Hırvat golcü konusunda sezon sonu için fiyat sorduğu belirtildi. Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, bu sezon sadece 6 maça çıkıp hiç gol atamadı.