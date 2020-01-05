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05 Ocak 2020, Pazar
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kancası

Verona kancası

Bir süredir 'la anılan 'e 'nın talip olduğu öne sürüldü. Verona'nın, bonservisi 'de olan 32 yaşındaki Hırvat golcü konusunda sezon sonu için fiyat sorduğu belirtildi.

Bir süredir 'la anılan 'e 'nın talip olduğu öne sürüldü. Verona'nın, bonservisi 'de olan 32 yaşındaki Hırvat golcü konusunda sezon sonu için fiyat sorduğu belirtildi. Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, bu sezon sadece 6 maça çıkıp hiç gol atamadı.

  1. 5.1.2020
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