Sultanlar sahnede
HERBALIFE Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray, bugün 13.00’te OGM Ormanspor’u konuk ediyor.
Ahmet Cömert'te oynanacak müsabaka TBF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacak. 1 maç eksiği olan Sarayın Sultanları, 11 müsabakanın 10'unu kazandı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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