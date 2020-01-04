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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Sultanlar sahnede

Sultanlar sahnede

HERBALIFE Nutrition   Süper Ligi’nde , bugün 13.00’te OGM Ormanspor’u konuk ediyor.

Ahmet Cömert'te oynanacak müsabaka TBF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacak. 1 maç eksiği olan Sarayın Sultanları, 11 müsabakanın 10'unu kazandı.
  1. 4.1.2020
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