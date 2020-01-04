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04 Ocak 2020, Cumartesi
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iddiası

Gary Medel iddiası

'ın sezon başında 'tan Bologna'ya giden ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, Şili'li yıldızın gördüğü kartlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve yollarını ayırmak istediği kaydedildi.

'ın sezon başında 'tan Bologna'ya giden ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, Şili'li yıldızın gördüğü kartlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve yollarını ayırmak istediği kaydedildi. Medel, 12 maçta 6 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılar kendilerine önerilen 32 yaşındaki oyuncuyu listede tutuyor.

  1. 4.1.2020
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