Gary Medel iddiası
Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş'tan Bologna'ya giden Gary Medel ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, Şili'li yıldızın gördüğü kartlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve yollarını ayırmak istediği kaydedildi.
Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş'tan Bologna'ya giden Gary Medel ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, Şili'li yıldızın gördüğü kartlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve yollarını ayırmak istediği kaydedildi. Medel, 12 maçta 6 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılar kendilerine önerilen 32 yaşındaki oyuncuyu listede tutuyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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