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03 Ocak 2020, Cuma
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Baş aktör

Baş aktör Nzonzi

Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı ve listesinin başında da olduğu belirtildi.

Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı ve listesinin başında da olduğu belirtildi. Garcia'nın yapacağı takviyelerin baş aktörü olarak N'Zonzi'yi gördüğü, ve Roma ile görüşmeleri başlattığı bildirildi. Garcia'nın Roma'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan N'Zonzi'nin dışında Lucas Digne ile Olivier Giroud gibi isimleri de takip ettiği ifade edildi.
  1. 3.1.2020
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