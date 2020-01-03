Baş aktör Nzonzi
Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı ve listesinin başında da Nzonzi olduğu belirtildi.
Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı ve listesinin başında da Nzonzi olduğu belirtildi. Garcia'nın yapacağı takviyelerin baş aktörü olarak N'Zonzi'yi gördüğü, Galatasaray ve Roma ile görüşmeleri başlattığı bildirildi. Garcia'nın Roma'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan N'Zonzi'nin dışında Lucas Digne ile Olivier Giroud gibi isimleri de takip ettiği ifade edildi.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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