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02 Ocak 2020, Perşembe
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Umut el yaktı

Umut el yaktı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen 'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen 'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı. Ancak başarılı oyuncuyu kiralamak istemeyen Le Havre 10 milyon euro isteyince görüşmeler dondu. Galatasaray bunun üzerine Saracchi'yi kadrosuna kattı.
  1. 2.1.2020
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