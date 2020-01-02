Umut el yaktı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı. Ancak başarılı oyuncuyu kiralamak istemeyen Le Havre 10 milyon euro isteyince görüşmeler dondu. Galatasaray bunun üzerine Saracchi'yi kadrosuna kattı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
Umut el yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.