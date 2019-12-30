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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Diagne kazan kaldırdı: Bana verilen ceza...

Diagne kazan kaldırdı: Bana verilen ceza...

'ın sezon başında 'a kiraladığı ve takıma döneceği konuşulan ülkesinde verdiği röportajda Belçika ekibinde geçirdiği tartışmalı günlerle ilgili konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında 'a kiralık olarak gönderdiği 'nin devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia ediliyordu. Senegalli futbolcu da yaptığı paylaşımlarla bunun sinyallerini veriyor.

Öte yandan golcü isim, Belçika ekibinde kadro dışı kalmasıyla başlayan tartışmalı süreci ülkesinin basınına değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçında kaçırdığı penaltı sonrası adeta hedef tahtası haline geçen yıldız isim, kulübün kendisine kestiği cezayı şöyle yorumladı:

Kulüp bana 4 maç ceza verdi. Bu başka oyuncuların da başına gelen bir durum ancak ben onurum kırılmış gibi hissettim. Ceza benim için normal değildi. Bu tarz bir şeyi benim gibi bir oyuncuya yapmamalılar. PSG maçında da en başta penaltıyı ben kullanmak istememiştim ama ikinci kaptan Vanaken gelip bana gergin olduğunu söyledi. O yüzden ben kullandım. Biliyorsunuz ki Senegal'de hiç penaltı kaçırmamıştım. Bu başarısızlık beni kötü etkiledi ve üzdü.

ADI GALATASARAY'LA ANILIYOR

Galatasaray'da Rumen golcü Florin Andone'nin sakatlanmasının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge'da gözden düşen kiralık golcüsü Mbaye Diagne'yi takıma döndürebileceği ifade ediliyor. Senegalli oyuncunun da sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlar bu yönde yorumlanıyor.

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  1. 30.12.2019
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