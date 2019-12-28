Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne… - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray – Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Galatasaray'ın performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…

28 Aralık 2019 Cumartesi 21:42 Güncelleme: 28.12.2019 22:50
Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

İlk yarıda iyi bir performans gösteremeyen Galatasaray, Süper Lig'in 17. Haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

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Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray – Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Galatasaray'ın performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…

Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

"Galatasaray'da o kadar çok yabancı var ki, harca harca bitmiyor. Rakip zayıf kuvvetli hiç önemli değil."

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