Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! Falcao ve Diagne…

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray – Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Galatasaray'ın performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…
28 Aralık 2019 Cumartesi 21:42
Güncelleme: 28.12.2019 22:50
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İlk yarıda iyi bir performans gösteremeyen Galatasaray, Süper Lig'in 17. Haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray – Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Galatasaray'ın performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı.
İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…
"Galatasaray'da o kadar çok yabancı var ki, harca harca bitmiyor. Rakip zayıf kuvvetli hiç önemli değil."