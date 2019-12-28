Galatasaray - Antalyaspor | İlk 11'ler

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda Jimmy Durmaz cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacağı Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak, VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak.



İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Mariano Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Taylan, Seri, Feghouli, Ömer, Falcao.



ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR'UN 47. RANDEVUSU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

ANTALYASPOR'DA CHARLES FORMA GİYEMEYECEK

Antalyaspor, Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kötü günler geçiren Akdeniz ekibi, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)