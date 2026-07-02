Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Como'ya transferi gündemde olan Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı stoper arayışlarına sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Adı Virgil van Dijk ve Kim Min-Jae gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Nijeryalı stoper için menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği kaydedildi. Bilhassa Almanya'dan Leverkusen ile Borussia Dortmund'un takipte olduğu kaydedildi.
Cimbom'un golcüsü Victor Osimhen'in de Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fernandez için olumlu bilgiler verdiği öğrenildi.
Hem sağ hem sol stoper oynayabilen Nijeryalı yıldız, sağ bek mevkiinde de görev yapabiliyor.
İskoç kulübünün bonservis bedeli için 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Emmanuel Fernandez, stoperde hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
1.98 boyundaki Nijeryalı defans oyuncusu, hem savunmada hem de hücumda hava topu mücadelelerinde ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki genç stoper özellikle hücuma çıktığında attığı kafa golleriyle göze çarpıyor.
VICTOR OSIMHEN'DEN REFERANS
Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen'le Nijeryalı Milli Takımı'nda oynayan Emmanuel Fernandez transfere sıcak bakıyor. Osimhen'le Galatasaray'da buluşmaya istekli olan 24 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde sorun çıkarmayacağı ve teklife 'evet' diyeceği bildirildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.