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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Como'ya transferi gündemde olan Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı stoper arayışlarına sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Adı Virgil van Dijk ve Kim Min-Jae gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

Stoper transferine öncelik veren Galatasaray, sürpriz bir ismi alternatif listesine ekledi. Rangers'ta forma giyen Emmanuel Fernandez'in takip edildiği öğrenildi.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

Virgil Van Dijk ve Kim Min Jae gibi isimleri listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, son olarak Fernandez'i de radarına aldı.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

Geçtiğimiz sezon İskoç temsilcisi Rangers'ta son derece başarılı bir sezon geçiren ve 37 resmi maçta 5 golü bulunan 24 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Nijeryalı stoper için menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği kaydedildi. Bilhassa Almanya'dan Leverkusen ile Borussia Dortmund'un takipte olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

Cimbom'un golcüsü Victor Osimhen'in de Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fernandez için olumlu bilgiler verdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

Hem sağ hem sol stoper oynayabilen Nijeryalı yıldız, sağ bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

İskoç kulübünün bonservis bedeli için 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

HAVA TOPLARINA HAKİM

Emmanuel Fernandez, stoperde hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

1.98 boyundaki Nijeryalı defans oyuncusu, hem savunmada hem de hücumda hava topu mücadelelerinde ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki genç stoper özellikle hücuma çıktığında attığı kafa golleriyle göze çarpıyor.

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday! Osimhen onu istiyor

VICTOR OSIMHEN'DEN REFERANS

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen'le Nijeryalı Milli Takımı'nda oynayan Emmanuel Fernandez transfere sıcak bakıyor. Osimhen'le Galatasaray'da buluşmaya istekli olan 24 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde sorun çıkarmayacağı ve teklife 'evet' diyeceği bildirildi.

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