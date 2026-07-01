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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda savunmaya takviye için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Süper Lig'den sürpriz bir stoper geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 09:51
Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek geniş ve güçlü bir rotasyon kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'ya alternatif olabilecek bir stoper arayışına girdi.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray, son üç sezondur Samsunspor forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Transfer için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Hollandalı stoper geçtiğimiz sezon 47 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken savunmacı 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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