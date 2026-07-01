Galatasaray'dan Rick van Drongelen sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda savunmaya takviye için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Süper Lig'den sürpriz bir stoper geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 09:51
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray, son üç sezondur Samsunspor forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen ile ilgileniyor.
Transfer için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Hollandalı stoper geçtiğimiz sezon 47 maçta görev aldı.
İstikrarlı performansıyla dikkat çeken savunmacı 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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