Aynı şekilde İsmail Kartal'ın çok beğendiği ve uzun süredir takip ettiği Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da listede yer alıyor. 29 yaşındaki golcü geçen sezon da alternatifler arasındaydı.

Bir diğer aday ise İspanya Milli Takımı'nda da oynayan ve Real Sociedad ile özdeşleşen Mikel Oyarzabal... İspanyol basını Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi olduğunu yazdı.