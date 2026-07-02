Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi için çalışmalar hız kazandı. Kısa süre içerisinde takıma bir golcü daha kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, 30 yaşındaki forvetin transferinin bitmesi adına ciddi bir mesai harcıyor.
Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Alman kulübüyle Guirassy için temaslarını yoğunlaştırdı. Görüşmelerde somut adımların atılması bekleniyor.
ALTERNATİFLER HAZIR
Serhou Guirassy de sorun çıkması durumunda B planı belirlendi. Başkan Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Atletico Madrid'li Alexander Sörloth dikkat çekiyor. Norveçli golcü için harekete geçilmesi düşünülüyor.
Aynı şekilde İsmail Kartal'ın çok beğendiği ve uzun süredir takip ettiği Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da listede yer alıyor. 29 yaşındaki golcü geçen sezon da alternatifler arasındaydı.
Bir diğer aday ise İspanya Milli Takımı'nda da oynayan ve Real Sociedad ile özdeşleşen Mikel Oyarzabal... İspanyol basını Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi olduğunu yazdı.
GUIRASSY GELMEYE İSTEKLİ
Forvet transferinde Fenerbahçe'de uzun süredir ön planda olan Serhou Guirassy'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Gineli forvetin sarı- lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı ve Borussia Dortmund'la anlaşmanın sağlanmasını beklediği ifade edildi. Uzun süredir taraftarların gösterdiği ilgiden memnun olan 30 yaşındaki golcü de görüşmeleri yakından izliyor.
DÜNYA KUPASI ŞANSSIZLIĞI
Transfer çalışmalarında forvete önem veren Fenerbahçe alternatifler konusunda Dünya Kupası'na takıldı. Listede bulunan Sörloth (Norveç), Mateta (Fransa) ve Oyarzabal (İspanya) turnuvada yer aldığı için görüşmelerin beklenen seviyede geçemediği ifade edildi.
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