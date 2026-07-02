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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi için çalışmalar hız kazandı. Kısa süre içerisinde takıma bir golcü daha kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Transferde hızlanan Fenerbahçe, forvet transferini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Vedat Muriqi'nin de şanssız sakatlığı sonrası keyiflerin kaçtığı sarı-lacivertliler kısa sürede golcü takviyesini yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Serhou Guirassy'yi ön planda tutan yönetim, Gineli oyuncu ile anlaşmaya vardı. Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, 30 yaşındaki forvetin transferinin bitmesi adına ciddi bir mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Alman kulübüyle Guirassy için temaslarını yoğunlaştırdı. Görüşmelerde somut adımların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

ALTERNATİFLER HAZIR

Serhou Guirassy de sorun çıkması durumunda B planı belirlendi. Başkan Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Atletico Madrid'li Alexander Sörloth dikkat çekiyor. Norveçli golcü için harekete geçilmesi düşünülüyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Aynı şekilde İsmail Kartal'ın çok beğendiği ve uzun süredir takip ettiği Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da listede yer alıyor. 29 yaşındaki golcü geçen sezon da alternatifler arasındaydı.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

Bir diğer aday ise İspanya Milli Takımı'nda da oynayan ve Real Sociedad ile özdeşleşen Mikel Oyarzabal... İspanyol basını Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

GUIRASSY GELMEYE İSTEKLİ

Forvet transferinde Fenerbahçe'de uzun süredir ön planda olan Serhou Guirassy'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Gineli forvetin sarı- lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı ve Borussia Dortmund'la anlaşmanın sağlanmasını beklediği ifade edildi. Uzun süredir taraftarların gösterdiği ilgiden memnun olan 30 yaşındaki golcü de görüşmeleri yakından izliyor.

Fenerbahçe'de tarihi forvet operasyonu! İşte listedeki 4 yıldız

DÜNYA KUPASI ŞANSSIZLIĞI

Transfer çalışmalarında forvete önem veren Fenerbahçe alternatifler konusunda Dünya Kupası'na takıldı. Listede bulunan Sörloth (Norveç), Mateta (Fransa) ve Oyarzabal (İspanya) turnuvada yer aldığı için görüşmelerin beklenen seviyede geçemediği ifade edildi.

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