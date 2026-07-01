Beşiktaş, Slovakya kamp kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede sözleşmesi biten futbolcularla birlikte 10 isim yer almadı.

Beşiktaş'ın açıkladığı Slovakya kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Tayyip Talha Sanuç

Emrecan Uzunhan

Emrecan Terzi

Gökhan Sazdağı

Al Musrati

Onana

Elan Ricardo

Joao Mario

Can Keleş

Öte yandan Beşiktaş Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise kampa 10 Temmuz'da katılacağını duyurdu.