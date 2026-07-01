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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Slovakya kamp kadrosunu açıkladı! 10 futbolcu dahil edilmedi

Beşiktaş Slovakya kamp kadrosunu açıkladı! 10 futbolcu dahil edilmedi

Beşiktaş, Slovakya kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede sözleşmesi biten futbolcularla birlikte 10 isim yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:31
Beşiktaş Slovakya kamp kadrosunu açıkladı! 10 futbolcu dahil edilmedi

Beşiktaş, Slovakya kamp kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede sözleşmesi biten futbolcularla birlikte 10 isim yer almadı.

Beşiktaş'ın açıkladığı Slovakya kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Tayyip Talha Sanuç

Emrecan Uzunhan

Emrecan Terzi

Gökhan Sazdağı

Al Musrati

Onana

Elan Ricardo

Joao Mario

Can Keleş

Öte yandan Beşiktaş Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise kampa 10 Temmuz'da katılacağını duyurdu.

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