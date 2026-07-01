Beşiktaş, Slovakya kamp kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlıların açıkladığı kafilede sözleşmesi biten futbolcularla birlikte 10 isim yer almadı.
Beşiktaş'ın açıkladığı Slovakya kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Emrecan Terzi
Gökhan Sazdağı
Al Musrati
Onana
Elan Ricardo
Joao Mario
Can Keleş
Öte yandan Beşiktaş Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise kampa 10 Temmuz'da katılacağını duyurdu.
📋 Slovakya kampı kadromuz. ℹ️ Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır. pic.twitter.com/MyGNJUCVLj— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2026