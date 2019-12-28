Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte sosyal medyada Taylan Antalyalı tepkileri...
28 Aralık 2019 Cumartesi 21:19
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği maçta Taylan Antalyalı performansıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmazken, sosyal medyada Taylan Antalyalı fırtınası esti.

İşte sosyal medyada Taylan Antalyalı tepkileri...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN