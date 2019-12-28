Galatasaray'da Taylan Antalyalı sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte sosyal medyada Taylan Antalyalı tepkileri...

28 Aralık 2019 Cumartesi 21:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





