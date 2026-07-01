CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Leroy Sane'ye Suudi Arabistan ekiplerinin transfer ilgisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ancak o bedelde bir teklif gelirse değerlendirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 12:48
Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Sarı kırmızılı ekipte, TFF tarafından belirlenen yabancı kuralının ardından gözler ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Cimbom'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da kadro mühendisliği açısından büyük önem taşıyor.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir vedanın yaşanabileceği öğrenildi.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, Leroy Sane'yle ilgilenmeye başladıkları belirtildi.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Almanya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesiyle gözler yıldız kanatta.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılı yönetim satış ihtimaline mesafeli yaklaşıyor.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

Fakat 30 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi gelirse durum değişebilir.

Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak

1.83 boyundaki sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe'de Talisca gelişmesi!
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası 16 Eylül'e ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlendi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı
İşte G.Saray'ın Fernandes teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Talisca gelişmesi! F.Bahçe'de Talisca gelişmesi! 12:17
Barcelona'da Andreas Christensen ile 2028'e kadar devam Barcelona'da Andreas Christensen ile 2028'e kadar devam 12:02
Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri! 11:26
Altınordu'dan TFF 2. Lig'e katılmama kararı! Altınordu'dan TFF 2. Lig'e katılmama kararı! 11:12
Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür! Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür! 10:59
Oulai'ye Premier Lig kancası! Oulai'ye Premier Lig kancası! 10:43
Daha Eski
Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda? Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda? 10:26
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! 10:17
G.Saray'dan dev takas planı! G.Saray'dan dev takas planı! 09:54
G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı 09:51
12 Dev Adam Bosna Hersek'e konuk oluyor 12 Dev Adam Bosna Hersek'e konuk oluyor 09:41
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! 09:00