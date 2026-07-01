Leroy Sane'ye Suudi Arabsitan kancası! Galatasaray o rakamın altına satmayacak
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Leroy Sane'ye Suudi Arabistan ekiplerinin transfer ilgisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ancak o bedelde bir teklif gelirse değerlendirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 12:48
Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir vedanın yaşanabileceği öğrenildi.
Bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, Leroy Sane'yle ilgilenmeye başladıkları belirtildi.
Almanya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesiyle gözler yıldız kanatta.
Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılı yönetim satış ihtimaline mesafeli yaklaşıyor.
Fakat 30 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi gelirse durum değişebilir.
1.83 boyundaki sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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