Split’i çalıştıracak
Hajduk Split, bir dönem Galatasaray ve Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor ile anlaştı.
Hajduk Split, bir dönem Galatasaray ve Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor ile anlaştı. 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımının başına geçen Tudor'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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