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24 Aralık 2019, Salı
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’i çalıştıracak

Split’i çalıştıracak

Hajduk , bir dönem ve 'ü çalıştıran Igor ile anlaştı.

Hajduk , bir dönem ve 'ü çalıştıran Igor ile anlaştı. 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımının başına geçen Tudor'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

  1. 24.12.2019
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