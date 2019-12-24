Kayyum bilmecesi

Galatasaray'da kulübe kayyum atanması talep edilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya'nın kayyum için mahkemeye başvuru yaptığı ifade edilmişti. Dün kayyum başvurusunun belgesi ortaya çıkarken bu ifadenin tensip tutanağına şehven yazıldığı ve Özdoğan ile Akkaya'nın da bu hatanın düzeltilmesi için 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.