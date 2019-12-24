Kayyum bilmecesi
Galatasaray'da kulübe kayyum atanması talep edilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya'nın kayyum için mahkemeye başvuru yaptığı ifade edilmişti.
Galatasaray'da kulübe kayyum atanması talep edilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya'nın kayyum için mahkemeye başvuru yaptığı ifade edilmişti. Dün kayyum başvurusunun belgesi ortaya çıkarken bu ifadenin tensip tutanağına şehven yazıldığı ve Özdoğan ile Akkaya'nın da bu hatanın düzeltilmesi için 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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