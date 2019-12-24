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24 Aralık 2019, Salı
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bilmecesi

Kayyum bilmecesi

'da kulübe atanması talep edilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ve 'nın kayyum için mahkemeye başvuru yaptığı ifade edilmişti.

'da kulübe atanması talep edilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ve 'nın kayyum için mahkemeye başvuru yaptığı ifade edilmişti. Dün kayyum başvurusunun belgesi ortaya çıkarken bu ifadenin tensip tutanağına şehven yazıldığı ve Özdoğan ile Akkaya'nın da bu hatanın düzeltilmesi için 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.

  1. 24.12.2019
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