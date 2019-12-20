Galatasaray ve Tuzla PFDK'da
TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray'dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ı, Tuzlaspor'dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ile futbolcular Gökhan Çıra ve Bayram Olgun'u PFDK'ye sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray'dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ı, Tuzlaspor'dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ile futbolcular Gökhan Çıra ve Bayram Olgun'u PFDK'ye sevk etti. Jimmy Durmaz ve ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ın ise saldırı gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı. Tuzlalı futbolcular Bayram Olgun saldırı, Gökhan Çıra ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk aldı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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