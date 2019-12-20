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20 Aralık 2019, Cuma
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ve Tuzla 'da

Galatasaray ve Tuzla PFDK'da

, 5. turunda yapılan Tuzlaspor- maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray'dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi 'ı, Tuzlaspor'dan ise ile futbolcular Gökhan Çıra ve 'u 'ye sevk etti.

, 5. turunda yapılan Tuzlaspor- maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray'dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi 'ı, Tuzlaspor'dan ise ile futbolcular Gökhan Çıra ve 'u 'ye sevk etti. Jimmy Durmaz ve ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ın ise saldırı gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı. Tuzlalı futbolcular Bayram Olgun saldırı, Gökhan Çıra ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk aldı.

  1. 20.12.2019
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