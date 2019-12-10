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10 Aralık 2019, Salı
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’ne nasıl devam eder?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl devam eder?

'ın biletini alabilmesi için Saint-Germain karşısında mutlaka kazanması gerekirken, 'ün de 'e mağlup olması veya berabere kalması yeterli olacak.

, bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda mücadelesi ile çıktı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra sarı-kırmızılılar, grubun ikinci maçında evinde Saint-Germain'e 1-0, grubun üçüncü müsabakasında yine sahasında 'e 1-0 mağlup oldu. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olan Aslan, sahadan 6-0 yenilgi ile ayrıldı.
Cimbom son olarak ise Stadyumu'nda Club Bruge ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.


NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın yoluna 'ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge'ün ise 3 puanı var. Cimbom'un Avrupa Ligi'ne gitmesi için Paris Saint-Germain'i deplasmanda yenip, 'ün de sahasında Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekecek.

  1. 10.12.2019
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