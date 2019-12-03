Tuzla mesaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.