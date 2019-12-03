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03 Aralık 2019, Salı
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Tuzla mesaisi

Tuzla mesaisi

5. Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

, 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

  1. 3.12.2019
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