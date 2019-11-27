Trabzonspor Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

TRABZONSPOR PALABIYIK İLE 21'DE 9

Palabıyık'ın kariyerine bakıldığında en çok maçını yönettiği takımların Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olduğu görülüyor.

38 yaşındaki hakem bugüne kadar Trabzonspor'un 21 maçında görev yaparken bu karşılaşmaların 9'unda bordo mavililer sahadan galip ayrıldı. Geriye kalan 12 maçın 6'sı mağlubiyetle 6'sı da beraberlikle sonuçlandı.

Palabıyık, Galatasaray'ın ise 23 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 12'sinde kazanan taraf sarı kırmızılılar olurken 6 maçı berabere 5 maçı ise yenilgiyle bitti.

BU SEZONUN MAÇLARI

Ali Palabıyık bu sezon Trabzonspor'un iki maçını yönetti. 6. Haftada Trabzonspor'un sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş maçını yöneten Palabıyık 9. Haftada da deplasmanda 2-2 berabere sonlanan Başakşehir Trabzonspor maçında görev yapmıştı.

Galatasaray'ın da iki maçını yöneten Palabıyık, 4. Haftada sarı kırmızılıların 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçı ile 8. Haftada Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada düdük çaldı.

PALABIYIK ENDİŞESİ

Derbiye Ali Palabıyık'ın atanması Bordo-mavili camiada endişeye neden oldu. Palabıyık'ın daha önce atandığı Trabzonspor maçlarında verdiği tartışlmalı kararlar, özellikle sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu. Geçtiğimiz senelerde Trabzonspor'un Antalyapor ile oynadığı mücadelede Palabıyık düdük çalmış, verdiği ve vermediği skandal kararlarla gündeme oturararak camia tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı.

İŞTE 13. HAFTANIN HAKEMLERİ

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

Alanyaspor - Ankaragücü: Alper Ulusoy

Göztepe - Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

Gaziantep - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk