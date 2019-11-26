Trabzonspor ocakta bombayı patlatıyor

Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında takıma yıldız isimleri katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililer milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Trabzonspor'a ocak ayında transfer edilmesi beklenen isim ve detaylar...

26 Kasım 2019 Salı 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





