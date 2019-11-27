Sonu böyle olmamalıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi oyununun karşılığını alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Kendileri adına çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "İlk golümüzü attık. İlk kez öne geçtik. Geride bıraktığımız maçlarda da ilk golü atacak pozisyonlar bulmuştuk, olmamıştı. Maça harika başladık. Herkes elinden geleni yaptı. Çok doğru bir oyunla ilk yarıda rakibi yorduk. Son saniyelerde gelen gol bizi çok üzdü. Bu takım bugün galibiyeti hak etmişti" şeklinde konuştu. Terim taraftarlara galibiyet hediye etmek istedikleri akşamda yenilen golün büyük hayal kırıklığı yaşattığını aktardı. Tecrübeli hoca, "Bu kadar yaklaşmışken 3 puanı almalıydık. Bu sezon üçüncü kez son dakikalarda gol yiyoruz. Ligde iki Konya ve Malatya, bugün burada. Bizim için önemli tecrübeler oldu. İkinci golü atmalıydık. Atıp, maçı kazanmalıydık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" diye konuştu.