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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Sonu böyle olmamalıydı

Sonu böyle olmamalıydı

Terim, acı bir son yaşadıklarını söyledi: "İlk golü bulduk. İlk kez öne geçtik. İyi mücadele ettik. Bu sene son dakikalarda gol yeme alışkanlığını bırakamadık"

Teknik Direktörü , iyi oyununun karşılığını alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Kendileri adına çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "İlk golümüzü attık. İlk kez öne geçtik. Geride bıraktığımız maçlarda da ilk golü atacak pozisyonlar bulmuştuk, olmamıştı. Maça harika başladık. Herkes elinden geleni yaptı. Çok doğru bir oyunla ilk yarıda rakibi yorduk. Son saniyelerde gelen gol bizi çok üzdü. Bu takım bugün galibiyeti hak etmişti" şeklinde konuştu. Terim taraftarlara galibiyet hediye etmek istedikleri akşamda yenilen golün büyük hayal kırıklığı yaşattığını aktardı. Tecrübeli hoca, "Bu kadar yaklaşmışken 3 puanı almalıydık. Bu sezon üçüncü kez son dakikalarda gol yiyoruz. Ligde iki Konya ve Malatya, bugün burada. Bizim için önemli tecrübeler oldu. İkinci golü atmalıydık. Atıp, maçı kazanmalıydık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" diye konuştu.

  1. 27.11.2019
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