"Diagne cezasını çekiyor"

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, basın toplantısında G.Saray'dan kiraladıkları Diagne hakkında konuştu. Clement, "Bir hata yaptı Diagne ve onun cezasını çekiyor. Umarım bundan ders alır ve aramıza döner" ifadesini kullandı. Statta nasıl bir atmosfer olacağını bildiğini de belirten teknik adam, "Stattaki taraftarı susturmak bizim elimizde" dedi.