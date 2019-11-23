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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Kazanmaya geldik istediğimizi aldık

Kazanmaya geldik istediğimizi aldık

, dünkü maçta eski hocasını yenmeyi başardı. Başarılı çalıştırıcı, "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor." dedi.

, dünkü maçta eski hocasını yenmeyi başardı. Başarılı çalıştırıcı, "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor. Deplasman da olsa her maça kazanmak için çıkıyoruz, oyun anlayışımız bu. Üretme anlamında iyi olduğumuzu söyleyemem" dedi.

  1. 23.11.2019
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