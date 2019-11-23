Kazanmaya geldik istediğimizi aldık
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü maçta eski hocasını yenmeyi başardı. Başarılı çalıştırıcı, "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor." dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü maçta eski hocasını yenmeyi başardı. Başarılı çalıştırıcı, "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor. Deplasman da olsa her maça kazanmak için çıkıyoruz, oyun anlayışımız bu. Üretme anlamında iyi olduğumuzu söyleyemem" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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