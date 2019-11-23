Kazanmaya geldik istediğimizi aldık

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü maçta eski hocasını yenmeyi başardı. Başarılı çalıştırıcı, "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor. Deplasman da olsa her maça kazanmak için çıkıyoruz, oyun anlayışımız bu. Üretme anlamında iyi olduğumuzu söyleyemem" dedi.