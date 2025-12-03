Muğlaspor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Muğlaspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Muğlaspor Kulübü ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Muğlaspor, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibini geçip gruplara kalmayı hedefliyor. Deplasman ekibi Bodrum FK ise hem Süper Lig hayalini hem de kupada yoluna devam etme hedefini gerçekleştirmek için sahada hata yapmadan mücadele etmeyi amaçlıyor. Peki, Muğlaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUĞLASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Muğlaspor-Bodrum FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

MUĞLASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Muğlaspor-Bodrum FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.