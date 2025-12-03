CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Muğlaspor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Muğlaspor Kulübü ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Hem Süper Lig'e yükselme hem de kupada devam etme hayali kuran deplasman takımı, zorlu maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanarak, gruplara kalmayı hedefleyen Muğla temsilcisi ise sürpriz bir sonuca imza atmanın yollarını arayacak. Peki, Muğlaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:23


Muğlaspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Muğlaspor Kulübü ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Muğlaspor, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibini geçip gruplara kalmayı hedefliyor. Deplasman ekibi Bodrum FK ise hem Süper Lig hayalini hem de kupada yoluna devam etme hedefini gerçekleştirmek için sahada hata yapmadan mücadele etmeyi amaçlıyor. Peki, Muğlaspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUĞLASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Muğlaspor-Bodrum FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

MUĞLASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Muğlaspor-Bodrum FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

