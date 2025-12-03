CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kahramanmaraşspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Alt liglerde mücadele eden iki takımın karşılaşması heyecanla beklenirken, hangi takımın gruplara kalacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş ekibi, iç saha avantajını kullanarak galibiyet almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Erzurum temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Peki, Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahne, alt liglerin iki mücadeleci ekibini buluşturuyor. Kahramanmaraşspor ile Erzurumspor FK, gruplara kalma yolunda kritik bir sınav için karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Kahramanmaraş ekibi, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirerek turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Erzurumspor FK ise kupada hata yapmadan ilerlemek istiyor. Erzurum temsilcisi, güçlü bir oyun ortaya koyarak rakibini geçip adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAHRAMANMARAŞSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den!
Tedesco'dan En-Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! 11:46
Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! 11:33
Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları 11:30
Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! 11:28
NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! 11:19
Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları 11:18
Daha Eski
Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 11:16
Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! 11:09
Türk Telekom, Chemnitz’e konuk oluyor! Türk Telekom, Chemnitz’e konuk oluyor! 11:08
G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den! G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den! 11:08
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı detayları Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı detayları 11:08
Liverpool-Sunderland maçı bilgileri! Liverpool-Sunderland maçı bilgileri! 11:00