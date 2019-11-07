Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" ifadelerini kullandı. Fransız eski yıldızın bu sözleri, Ryan Babel'e gönderme olarak algılandı.
Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid maçı öncesi Instagram'da siyah-beyazlıların Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı. Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.
Sarı-kırmızılı takımın Real Madrid'e 6-0 mağlup olmasının ardından bu kez de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.
Twitter hesabından "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey paylaşmış mı?" yazan Nouma'nın bu sözleri büyük etkileşim alırken, paylaşım Ryan Babel'e gönderme olarak algılandı.
- 07.11.2019
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
VOGUE BEDAVA GELDİ DİYELİM TAKIMINA YARARI YOKSA NİYE ALDIN O ZAMAN...........SAKAT SA NE DİYE ALDIN
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Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...
Toplam 1
Yorum
... oynamasının gereği mi kaldı ? tüm zorlu maçlar bitti zaten maraşspora karşı oynasın :D
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
serrr yani şu anda kişiliği ile herhangi bir sorun yaratmadı :) para aşkıyla geldi. sonra gs aşkına dönüştü :)
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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