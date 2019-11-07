Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım

Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid maçı öncesi Instagram'da siyah-beyazlıların Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı. Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın Real Madrid'e 6-0 mağlup olmasının ardından bu kez de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.

Twitter hesabından "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey paylaşmış mı?" yazan Nouma'nın bu sözleri büyük etkileşim alırken, paylaşım Ryan Babel'e gönderme olarak algılandı.



