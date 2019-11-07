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07 Kasım 2019, Perşembe
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maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım

Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım

'ın eski futbolcusu , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" ifadelerini kullandı. Fransız eski yıldızın bu sözleri, 'e gönderme olarak algılandı.

'ın bir dönem forması da giyen Hollandalı futbolcusu , maçı öncesi 'da siyah-beyazlıların 'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı. Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın Real Madrid'e 6-0 mağlup olmasının ardından bu kez de Beşiktaş'ın eski futbolcusu dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.

Twitter hesabından "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey paylaşmış mı?" yazan Nouma'nın bu sözleri büyük etkileşim alırken, paylaşım Ryan Babel'e gönderme olarak algılandı.


  1. 07.11.2019
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